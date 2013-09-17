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Kış Çorbası Tarifi

Kış Çorbası Tarifi
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Bize çoğu zaman sıcak bir çorba içmek doktor gitmekten daha faydalı gelir. Bu yüzden kışı atlatmamızı sağlayacak kış çorbaları tarifleri bizimle. Kış çorbası nasıl hazırlanır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kabak, soğan ve lahanayı temizleyip doğrayın. Daha sonra tüm sebzeleri bir tencereye alın. Üzerine mercimek, zeytinyağı, arzunuza göre baharat çeşitleri, tavuk suyu ve tuz ilave edin.
  • 2
    Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Taneli olarak ya da blenderden geçirdikten sonra limon suyu ilave ederek servis yapın.

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