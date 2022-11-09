Zerdeçallı Bal Kabağı Çorbası
Sonbaharın güzel tatlarından bal kabağı ile yapılabilecek bu çorba tarifi şifa deposu. Bal kabağının tatlısından sıkılanlara, içecek sıcak bir tas değişik çorba arayanlara enfes zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fındık yağını derin bir çorba tenceresine alıp kızdırın ve soğanı pembeleşene kadar kavurun.
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2
Yıkanıp küp doğranmış balkabağını ekleyip birkaç dakika ara sıra karıştırarak soteleyin. Sarımsak, un, zerdeçal, muskat, karabiber, pul biber, tarçın ve tuzu ilave edip 1 dakika daha soteleyin. Et suyu ve suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kabak yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika orta ateşte pişirin.
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3
Ocaktan aldıktan sonra el blenderi yardımıyla püre haline getirin. 2 Kabak çekirdeklerini önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika kavurun. Çorbayı kaselere aldıktan sonra üzerini kabak çekirdeği ile süsleyip servis yapın.
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