Zerdeçallı Bal Kabağı Çorbası

Yıkanıp küp doğranmış balkabağını ekleyip birkaç dakika ara sıra karıştırarak soteleyin. Sarımsak, un, zerdeçal, muskat, karabiber, pul biber, tarçın ve tuzu ilave edip 1 dakika daha soteleyin. Et suyu ve suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kabak yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika orta ateşte pişirin.