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Öğünler Çorba Zerdeçallı bal kabağı çorbası

Zerdeçallı Bal Kabağı Çorbası

Zerdeçallı Bal Kabağı Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Sonbaharın güzel tatlarından bal kabağı ile yapılabilecek bu çorba tarifi şifa deposu. Bal kabağının tatlısından sıkılanlara, içecek sıcak bir tas değişik çorba arayanlara enfes zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
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ve Daha Fazlası ...

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