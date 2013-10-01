Kış Çorbası

Tavuk suyu, su, soya sosu ve bulguru da ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Diğer tarafta un ve limon suyunu karıştırıp, topak olmaması için sürekli karıştırarak çorbaya azar azar ilave edin. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.