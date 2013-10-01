Kış Çorbası
Kış çorbası nasıl yapılır? Kış çorbaları ile bağışıklığınızı destekleyebilir, hastalıklara karşı güçlü korunma sağlayabilirsiniz. İşte kış çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayçiçeği yağında ince kıyılmış soğanı kavurun. İçine pırasa, havuç, patates, sivri biber, kabak ve bezelyeyi katıp sebzelerin rengi dönünceye kadar soteleyin. İnce kıyılmış ıspanak, kereviz yaprağı, maydanoz ve dereotunu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin.
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2
Tavuk suyu, su, soya sosu ve bulguru da ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Diğer tarafta un ve limon suyunu karıştırıp, topak olmaması için sürekli karıştırarak çorbaya azar azar ilave edin. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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