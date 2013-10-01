Tarif Ara
Öğünler Çorba Kış çorbası

Kış Çorbası

Kış Çorbası
ORTA

Kış çorbası nasıl yapılır? Kış çorbaları ile bağışıklığınızı destekleyebilir, hastalıklara karşı güçlü korunma sağlayabilirsiniz. İşte kış çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ayçiçeği yağında ince kıyılmış soğanı kavurun. İçine pırasa, havuç, patates, sivri biber, kabak ve bezelyeyi katıp sebzelerin rengi dönünceye kadar soteleyin. İnce kıyılmış ıspanak, kereviz yaprağı, maydanoz ve dereotunu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin.
  • 2
    Tavuk suyu, su, soya sosu ve bulguru da ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Diğer tarafta un ve limon suyunu karıştırıp, topak olmaması için sürekli karıştırarak çorbaya azar azar ilave edin. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Soğuk Buğday Çorbası
ORTA

Soğuk Buğday Çorbası

Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
ORTA

Soğuk Bakla Çorbası Tarifi

Buğdaylı, Pazılı Çorba
KOLAY 15 DAKİKA

Buğdaylı, Pazılı Çorba

Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi
KOLAY 10 DAKİKA

Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi