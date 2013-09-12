Tarif Ara
Kereviz Çorbası Tarifi
ORTA

Sağlıklı bir çorba olan kereviz çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kerevizi ve soğanı temizleyip doğrayın. Tencereye yarım çay bardağı mısır özünü aktarıp, içinde kereviz ve soğanı 2-3 dakika kavurun. Üzerine 2 bardak suyu ekleyip pişirin.
  • 2
    Ayrı bir tencerede sütü, torbanın içine konmuş defne yaprağı ve tane karabiberle birlikte kaynatın. Sonra dinlenmeye bırakın.
  • 3
    Kalan yarım çay bardağı yağda unu kavurun. Haşlanan kereviz ve soğanı robottan geçirip üzerine kavrulmuş unu ve sütü ilave edin. Karıştırarak 5 dakika pişirin ve ocaktan indirin.
  • 4
    Çorbanın terbiyesi için, yumurta sarısı ve kremayı karıştırıp ocaktan indirilmiş çorbaya katın ve karıştırın. Servis yapın.

