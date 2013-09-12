Kereviz Çorbası Tarifi
Sağlıklı bir çorba olan kereviz çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kerevizi ve soğanı temizleyip doğrayın. Tencereye yarım çay bardağı mısır özünü aktarıp, içinde kereviz ve soğanı 2-3 dakika kavurun. Üzerine 2 bardak suyu ekleyip pişirin.
-
2
Ayrı bir tencerede sütü, torbanın içine konmuş defne yaprağı ve tane karabiberle birlikte kaynatın. Sonra dinlenmeye bırakın.
-
3
Kalan yarım çay bardağı yağda unu kavurun. Haşlanan kereviz ve soğanı robottan geçirip üzerine kavrulmuş unu ve sütü ilave edin. Karıştırarak 5 dakika pişirin ve ocaktan indirin.
-
4
Çorbanın terbiyesi için, yumurta sarısı ve kremayı karıştırıp ocaktan indirilmiş çorbaya katın ve karıştırın. Servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...ABONE OL