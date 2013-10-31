Ispanaklı Ayran Aşı Çorbası Tarifi
Ispanaklı ayran aşı çorbası çok lezzetli ve sağlıklı. Ispanaklı ayran aşı çorbası nasıl hazırlanmalı? Ispanaklı ayran aşı çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanak saplarını zeytinyağında hafifçe kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt ve tuzu karıştırın. Koyu ayran kıvamı alana dek su ekleyip çırpın.
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2
Ocağa oturtup, kaynayana dek karıştırın. Ispanak sapı ve bütün sarımsakları ilave edip pişmeye bırakın. Safran ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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