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Ispanaklı Ayran Aşı Çorbası Tarifi

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Ispanaklı ayran aşı çorbası çok lezzetli ve sağlıklı. Ispanaklı ayran aşı çorbası nasıl hazırlanmalı? Ispanaklı ayran aşı çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ispanak saplarını zeytinyağında hafifçe kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt ve tuzu karıştırın. Koyu ayran kıvamı alana dek su ekleyip çırpın.
  • 2
    Ocağa oturtup, kaynayana dek karıştırın. Ispanak sapı ve bütün sarımsakları ilave edip pişmeye bırakın. Safran ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

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