Gerdan Çorbası Tarifi

MALZEMELER 1 adet kuzu gerdan (halka kesilmiş)

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

2 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Yeteri kadar sıcak su

1 su bardağı haşlanmış pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı tuz Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

Gerdanı iyice yıkayıp, tencereye dizin. Üzerine iri parçalar halinde doğranmış havuç, patates ve bütün soğan ekleyin. Defne yaprağı, tane karabiber ilave edin. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Et yumuşayınca suyunu süzüp, yeniden tencereye alın. Gerdan parçalarının etini didikleyin. Tenceredeki suya pirinç, nohut ve et ekleyip hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde kızgın tereyağında pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.