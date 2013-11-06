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Sofra Çorba Gerdan çorbası tarifi
Gerdan Çorbası Tarifi

GERDAN ÇORBASI TARİFİ

Doyurucu ve sofralarda baş tacı olan gerdan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi sizlerle...

8 Porsiyon
Zorluk Derecesi Orta

MALZEMELER

    1 adet kuzu gerdan (halka kesilmiş)
    2 adet havuç
    1 adet patates
    1 adet soğan
    2 adet defne yaprağı
    1 tatlı kaşığı tane karabiber
    Yeteri kadar sıcak su
    1 su bardağı haşlanmış pirinç
    1 su bardağı haşlanmış nohut
    1 tatlı kaşığı tuz

    Üzeri için:
    1 çorba kaşığı tereyağı
    1 tatlı kaşığı pulbiber

Gerdanı iyice yıkayıp, tencereye dizin. Üzerine iri parçalar halinde doğranmış havuç, patates ve bütün soğan ekleyin. Defne yaprağı, tane karabiber ilave edin. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Et yumuşayınca suyunu süzüp, yeniden tencereye alın. Gerdan parçalarının etini didikleyin. Tenceredeki suya pirinç, nohut ve et ekleyip hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde kızgın tereyağında pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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