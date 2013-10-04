Fındıklı Brokoli Çorbası

Ocaktan alıp suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Tekrar ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Daha sonra üzerine et suyu tableti, brokoli, 6 yemek kaşığı mısır tanesi ve tuz ekleyin.