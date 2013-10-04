Fındıklı Brokoli Çorbası
Lezzeti ile dikkat çeken fındıklı brokoli çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Brokolileri minik çiçekler halinde ayırıp 1 yemek kaşığı yağ ile 1-2 dakika kavurup kenara alın. Kalan yağı bir tencereye alıp kızdırın. Unu ilave ederek, rengi dönene kadar kavurun.
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2
Ocaktan alıp suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Tekrar ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Daha sonra üzerine et suyu tableti, brokoli, 6 yemek kaşığı mısır tanesi ve tuz ekleyin.
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3
10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kıyılmış fındık ile süsleyerek servis yapın.
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