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Fındıklı Brokoli Çorbası

Fındıklı Brokoli Çorbası
ORTA

Lezzeti ile dikkat çeken fındıklı brokoli çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Brokolileri minik çiçekler halinde ayırıp 1 yemek kaşığı yağ ile 1-2 dakika kavurup kenara alın. Kalan yağı bir tencereye alıp kızdırın. Unu ilave ederek, rengi dönene kadar kavurun.
  • 2
    Ocaktan alıp suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Tekrar ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Daha sonra üzerine et suyu tableti, brokoli, 6 yemek kaşığı mısır tanesi ve tuz ekleyin.
  • 3
    10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kıyılmış fındık ile süsleyerek servis yapın.

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