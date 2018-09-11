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Öğünler Çorba Enginarlı ıspanaklı çorba tarifi

Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi

ORTA 15 DAKİKA

Her derde deva bir çorba tarifi veriyoruz. Enginarlı ıspanaklı çorba nasıl yapılır? İşte sizlere enginarlı ıspanaklı çorba tarifi.

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Yapılışı

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