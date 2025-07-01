Elmalı Havuç Çorbası

Derin bir tencereye tereyağını koyun. Üzerine sebzeleri ve elmayı ekleyip 4-5 dakika düşük ısıda sık karıştırarak soteleyin. Elma suyunu ilave edip, çektirin. Su, karabiber ve tuzu ekleyin. Orta ısıda sebzeler yumuşayana dek pişirin. Su miktarı az gelirse 1 su bardağı sıcak su takviyesi yapın. Kremayı ilave edip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Blender ile tüm sebzeler parçalanana kadar çekin.