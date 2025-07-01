Elmalı Havuç Çorbası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle sofralarınıza sağlık katacak Elmalı Havuç Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Çorba için havuç, soğan, sarımsak ve elmanın kabuğunu soyun. Elmanın çekirdeğini ayıklayıp, hepsini iri doğrayın.
-
2
Derin bir tencereye tereyağını koyun. Üzerine sebzeleri ve elmayı ekleyip 4-5 dakika düşük ısıda sık karıştırarak soteleyin. Elma suyunu ilave edip, çektirin. Su, karabiber ve tuzu ekleyin. Orta ısıda sebzeler yumuşayana dek pişirin. Su miktarı az gelirse 1 su bardağı sıcak su takviyesi yapın. Kremayı ilave edip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Blender ile tüm sebzeler parçalanana kadar çekin.
-
3
Yeşil yağ için maydanoz, dereotu, zeytinyağı ve tuzu karıştırma kabına koyun. Blender ile sos kıvamı alana dek çekin. Çekmekte zorlanırsanız bir miktar daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
-
4
Üzeri için küçük bir tavaya zeytinyağını koyun. Üzerine haşlanmış nohut, toz kırmızıbiber, zerdeçal ve kimyonu ilave edin. Sık karıştırarak nohut hafifçe kızarana dek soteleyin.
-
5
Çorbayı servis kaselerine pay edin. Üzerine yeşil yağ gezdirip, çıtır nohut ve kıyılmış badem serpin. Ilık olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler