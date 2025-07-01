Tarif Ara
Öğünler Çorba Elmalı havuç çorbası

Elmalı Havuç Çorbası

Elmalı Havuç Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle sofralarınıza sağlık katacak Elmalı Havuç Çorbası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çorba için havuç, soğan, sarımsak ve elmanın kabuğunu soyun. Elmanın çekirdeğini ayıklayıp, hepsini iri doğrayın.

  • 2

    Derin bir tencereye tereyağını koyun. Üzerine sebzeleri ve elmayı ekleyip 4-5 dakika düşük ısıda sık karıştırarak soteleyin. Elma suyunu ilave edip, çektirin. Su, karabiber ve tuzu ekleyin. Orta ısıda sebzeler yumuşayana dek pişirin. Su miktarı az gelirse 1 su bardağı sıcak su takviyesi yapın. Kremayı ilave edip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Blender ile tüm sebzeler parçalanana kadar çekin.

  • 3

    Yeşil yağ için maydanoz, dereotu, zeytinyağı ve tuzu karıştırma kabına koyun. Blender ile sos kıvamı alana dek çekin. Çekmekte zorlanırsanız bir miktar daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

  • 4

    Üzeri için küçük bir tavaya zeytinyağını koyun. Üzerine haşlanmış nohut, toz kırmızıbiber, zerdeçal ve kimyonu ilave edin. Sık karıştırarak nohut hafifçe kızarana dek soteleyin.

  • 5

    Çorbayı servis kaselerine pay edin. Üzerine yeşil yağ gezdirip, çıtır nohut ve kıyılmış badem serpin. Ilık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Alişka Çorbası
KOLAY

Alişka Çorbası

Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası Tarifi

Soğuk Buğday Çorbası
ORTA

Soğuk Buğday Çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası
KOLAY

Zerdeçallı Sebze Çorbası

EMİNE TUNADAN