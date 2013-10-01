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Düğün Çorbası Tarifi

Düğün Çorbası Tarifi
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Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tencereye eti, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın. Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (et yumuşayıncaya kadar) pişirin.
  • 2
    Et pişince, süzgeçten geçirip minik didikleyin. Diğer taraftan unu yağda hafifçe pembeleştirin. Tenceredeki et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynayınca eti de ekleyip, 5 dakika daha pişirin.
  • 3
    En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş pul biberi üzerine gezdirip servis yapın.

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