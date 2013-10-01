Düğün Çorbası Tarifi
Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tencereye eti, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın. Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (et yumuşayıncaya kadar) pişirin.
-
2
Et pişince, süzgeçten geçirip minik didikleyin. Diğer taraftan unu yağda hafifçe pembeleştirin. Tenceredeki et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynayınca eti de ekleyip, 5 dakika daha pişirin.
-
3
En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş pul biberi üzerine gezdirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL