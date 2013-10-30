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Öğünler Çorba Domates çorbası tarifi

Domates Çorbası Tarifi

ORTA

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domateslerin kabuklarını soyup blenderden geçirin. Üzerine domates suyunu ekleyip kenara alın. Tereyağını bir tencerede eritip unu kavurun. Üzerine tel şehriyeyi ilave edin. Şehriyeler kavrulunca domatesli karışımı tencereye katın.
  • 2
    Tuz, karabiber, sarmısaklı çeşni ve pul biber ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Limon suyu, nane ve karabiber serperek servis yapın.

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