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Öğünler Çorba Şiveydiz

Şiveydiz

Şiveydiz
KOLAY 10 DAKİKA

Şiveydiz, kuzu etiyle yapılan nefis bir Antep yemeğidir. Hafif ekşimsi tadı ile damaklarda farklı bir tat bırakan bu tarifi siz de evde yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuzu etini çorba tenceresine alın. Suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin. Zeytinyağını ekleyin.

  • 2

    Taze sarımsakların beyaz kısımlarını üç parmak kalınlığında doğrayın ve tencereye ilave edin. Malzemenin üzerini geçecek kadar su katın. Nohudu ekleyip, sarımsaklar yumuşayana kadar pişirin.

  • 3

    Terbiye için tüm malzemeyi bir kasede çırpın. Tenceredeki sudan bir kepçe alıp yoğurtla karıştın. Daha sonra sürekli karıştırarak azar azar tencereye ilave edin.

  • 4

    Kısık ısıda kaynayana kadar pişirin. Sos için naneyi sadeyağda kavurun. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

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