Şiveydiz
Şiveydiz, kuzu etiyle yapılan nefis bir Antep yemeğidir. Hafif ekşimsi tadı ile damaklarda farklı bir tat bırakan bu tarifi siz de evde yapabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu etini çorba tenceresine alın. Suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin. Zeytinyağını ekleyin.
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2
Taze sarımsakların beyaz kısımlarını üç parmak kalınlığında doğrayın ve tencereye ilave edin. Malzemenin üzerini geçecek kadar su katın. Nohudu ekleyip, sarımsaklar yumuşayana kadar pişirin.
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3
Terbiye için tüm malzemeyi bir kasede çırpın. Tenceredeki sudan bir kepçe alıp yoğurtla karıştın. Daha sonra sürekli karıştırarak azar azar tencereye ilave edin.
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4
Kısık ısıda kaynayana kadar pişirin. Sos için naneyi sadeyağda kavurun. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.
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