Alişka Çorbası

Tatlı kaşığını suya batırıp çıkarın ve cıvık hamurdan bir parça alıp suya atın. Hamur bitene kadar aynı işleme devam edin ve hamurlar pişene kadar suyu kaynatın. Didiklenmiş tavuk, tuz ve karabiberi katın. Bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.