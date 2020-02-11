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Öğünler Çorba Alişka çorbası

Alişka Çorbası

Alişka Çorbası
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Bursa yöresine ait bu çorba akşam yemeğinde masanızı süsleyecek bir lezzet. Oldukça doyurucu ve lezzetli olan alişka çorbasını mutlaka denemelisiniz

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamuru için unu yoğurma kabına alıp, tuz ve cıvık bir hamur elde edene kadar su ilave ederek yoğurun.

  • 2

    Tavuk butlarını 3 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp elinizle didikleyin. Tavuk suyunun içine 5-6 su bardağı sıcak su ekleyin ve küp doğranmış patatesi katın.

  • 3

    Tatlı kaşığını suya batırıp çıkarın ve cıvık hamurdan bir parça alıp suya atın. Hamur bitene kadar aynı işleme devam edin ve hamurlar pişene kadar suyu kaynatın. Didiklenmiş tavuk, tuz ve karabiberi katın. Bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.

  • 4

    Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.

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