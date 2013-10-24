Domates Çorbası
Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Küp doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Sarımsak, doğranmış domates ve mercimek ekleyip, 3-4 dakika daha kavurun.
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2
7 su bardağı sıcak su ve limon suyu ilave edip, pişmeye bırakın. Tarçın, zerdeçal, kimyon, kişniş, defne yaprağı ve tuz ekleyip karıştırın.
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3
Blender'den geçirip servis tabağına alın. Taze kişnişle süsleyip servis yapın.
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