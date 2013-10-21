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Buğday Çorbası Tarifi

Buğday Çorbası Tarifi
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Yararları saymakla bitmez. Buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Buğdayı iyice yıkayın. Üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip bir gece dinlendirin. Ertesi gün kısık ateşte, buğday yumuşayana dek pişirin ve soğumaya bırakın.
  • 2
    Ayrı bir yerde yoğurda 1 su bardağı soğuk su ekleyip iyice çırpın. Yoğurdu buğdaya ilave edip, tuzunu ayarlayın. İyice karıştırıp servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine nane serpin. Zeytinyağı gezdirip, soğuk olarak servis yapın.

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