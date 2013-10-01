Bilik Çorbası

Küp doğradığınız soğanları çorba tenceresine aldıktan sonra ayçiçeği yağı ve kıymayı ilave edin. Kıyma bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte kavurun. Daha sonra ince kıydığınız sarımsak ve pancar yapraklarını tenceredeki kıymaya ekleyin.