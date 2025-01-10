Bezelye Çorbası
Lezzetli ve besleyici bir başlangıç arıyorsanız, bu bezelye çorbası tarifi tam size göre! Hem pratik hem de sağlıklı, kış günlerinin vazgeçilmezi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bezelyeyi tencereye alarak suyu ilave edin. İyice haşladıktan sonra püre haline getirin. 1 yemek kaşığı tereyağı, mısır unu ve tuzu ekleyerek bir taşım kaynatın. Soğanı yemeklik doğrayın. sarımsağı incecik kıyın.
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2
Kalan 1 yemek kaşığı tereyağında soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar soteleyin. Soğanlı malzemeye çorbaya ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. Üzerine taze bezelye serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip ılık olarak servis yapın.
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