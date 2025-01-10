Tarif Ara
Öğünler Çorba Bezelye çorbası

Bezelye Çorbası

Bezelye Çorbası
ORTA

Lezzetli ve besleyici bir başlangıç arıyorsanız, bu bezelye çorbası tarifi tam size göre! Hem pratik hem de sağlıklı, kış günlerinin vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yayla Çorbası
15 DAKİKA

Yayla Çorbası

Tandır çorbası
ORTA

Tandır çorbası

Sütlü Ovmaç Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Sütlü Ovmaç Çorbası

Etli Bulgur Çorbası
KOLAY

Etli Bulgur Çorbası

DİLŞAT YAŞAR