Beğendi Çorbası Tarifi
Bu çorbayı ailecek beğeneceksiniz. Sofranızdan eksik olmaması gereken beğendi çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patlıcanı yıkayıp kabuklarıyla beraber küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp doğradığınız patlıcanı 5 dakika kavurun. Üzerine tereyağını ilave edin.
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2
Eridikten sonra da unu ekleyin. Unun rengi dönene kadar sürekli karıştırın. Süt, su, karabiber ve tuz da ekleyin. Çorbayı 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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