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Beğendi Çorbası Tarifi

Beğendi Çorbası Tarifi
ORTA

Bu çorbayı ailecek beğeneceksiniz. Sofranızdan eksik olmaması gereken beğendi çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patlıcanı yıkayıp kabuklarıyla beraber küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp doğradığınız patlıcanı 5 dakika kavurun. Üzerine tereyağını ilave edin.
  • 2
    Eridikten sonra da unu ekleyin. Unun rengi dönene kadar sürekli karıştırın. Süt, su, karabiber ve tuz da ekleyin. Çorbayı 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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