Batırık Çorbası Tarifi
Mersin'in ilçelerinde daha çok tüketilen, yöresel bir çorba tarzı yemek olan batırığın sulandırılmamış halinden kısır olarak da yenilmektedir. Peki batırık çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bulguru derin bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar sıcak su koyup, kabın üzerini kapatın. Suyunu çekince içine tahin, dövülmüş fıstık, rendelenmiş soğan ve domates katın. Kurutulmuş domatesi sıcak suda 10 dakika bekletin ve suyunu süzün. Küp doğrayıp, karışıma ilave edin.
-
2
Salça, küp doğranmış salatalık, kıyılmış taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. Koyu bir çorba kıvamına gelene kadar soğuk su katıp, tekrar karıştırın. Marul veya haşlanmış beyaz lahana ile birlikte servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL