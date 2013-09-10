Balık Çorbası
Lezzetli, sağlıklı ve pratik tarifiyle balık çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye suyu koyun ve içerisine temizlenip yıkanmış istavritleri ve ikiye bölünmüş soğanı ilave edin. Karabiber ve tuz ekleyip, balıklar iyice yumuşayana kadar haşlayın.
- 2Diğer tarafta pirinçleri yıkayın. Patates ve havucu küçük doğrayıp, pirinç ile birlikte ayçiçek yağıda kavurun. Bir miktar su ile yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan balıkları süzün ve küçük parçalara ayırın.
- 3Balıkları haşladığınız suyu patatesli malzemeye ekleyip kaynatın. Tuz ve karabiberi ilave edip, ateşten almaya yakın balık parçalarını ekleyin. Maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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