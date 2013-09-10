Tarif Ara
Öğünler Çorba Balık çorbası

Balık Çorbası

Balık Çorbası
ORTA

Lezzetli, sağlıklı ve pratik tarifiyle balık çorbası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tencereye suyu koyun ve içerisine temizlenip yıkanmış istavritleri ve ikiye bölünmüş soğanı ilave edin. Karabiber ve tuz ekleyip, balıklar iyice yumuşayana kadar haşlayın.
  • 2
    Diğer tarafta pirinçleri yıkayın. Patates ve havucu küçük doğrayıp, pirinç ile birlikte ayçiçek yağıda kavurun. Bir miktar su ile yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan balıkları süzün ve küçük parçalara ayırın.
  • 3
    Balıkları haşladığınız suyu patatesli malzemeye ekleyip kaynatın. Tuz ve karabiberi ilave edip, ateşten almaya yakın balık parçalarını ekleyin. Maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Bal Kabağı Çorbası

Bal Kabağı Çorbası

Taze Bakla Çorbası
ORTA

Taze Bakla Çorbası

Lebeniye Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Lebeniye Çorbası

Topalak Çorbası Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Topalak Çorbası Tarifi