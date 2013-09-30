Bal kabaklı Misket Çorbası Tarifi
Ailenizle birlikte tadını çıkarabileceğiniz güzel bir lezzet. Peki balkabaklı misket çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine küp şeklinde doğranmış bal kabağı ve reyhanı katın. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
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2
Diğer tarafta derin bir kaseye kıyma, sarımsak, zencefil, tuz, karabiber ve mısır ununu koyup iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp köfteler hazırlayın.
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3
Köfteleri teker teker kaynayan suyun içine atıp orta hararetli ateşte pişirin. Eğer su az gelirse tavuk suyu ilave edin. Susam yağı, sirke, limon suyu, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
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4
Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine kıyılmış marul koyup sıcak servis yapın.
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