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Bal kabaklı Misket Çorbası Tarifi

Bal kabaklı Misket Çorbası Tarifi
ORTA

Ailenizle birlikte tadını çıkarabileceğiniz güzel bir lezzet. Peki balkabaklı misket çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir tencereye aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine küp şeklinde doğranmış bal kabağı ve reyhanı katın. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
  • 2
    Diğer tarafta derin bir kaseye kıyma, sarımsak, zencefil, tuz, karabiber ve mısır ununu koyup iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp köfteler hazırlayın.
  • 3
    Köfteleri teker teker kaynayan suyun içine atıp orta hararetli ateşte pişirin. Eğer su az gelirse tavuk suyu ilave edin. Susam yağı, sirke, limon suyu, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
  • 4
    Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine kıyılmış marul koyup sıcak servis yapın.

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