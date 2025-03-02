Bal Kabağı Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıyılmış soğanı 1 yemek kaşığı tereyağında kavurun. Küp doğranmış kabağı ekleyin. Süt ve suyu ilave edip pişmeye bırakın. Kabak yumuşadıktan sonra blender'den geçirip pürüzsüz bir kıvama getirin. Tuzunu ayarlayın.
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2
Çorbayı servis tabağına aldıktan sonra üzerine kalan eritilmiş tereyağı gezdirip karabiber serpin ve servis yapın.
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