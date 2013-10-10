Bakliyat Ã‡orbasÄ±

AyrÄ± bir yerde tereyaÄŸÄ±nÄ± eritin. Pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ocaktan alÄ±p Ã§orbaya ekleyin. Bir-iki kez Ã§evirip ocaktan alÄ±n ve sÄ±cak olarak servis yapÄ±n.