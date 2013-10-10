Bakliyat ÇorbasÄ±
Ã‡ok Ã§eÅŸitli bu Ã§orba sofranÄ±zda mutlaka olmadÄ±. Bakliyat Ã§orbasÄ± nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte tarifi...
Malzemeler
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±
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1
KÄ±rmÄ±zÄ±, yeÅŸil mercimek, bulgur ve pirinci tencereye alÄ±n. Ãœzerini beÅŸ parmak geÃ§ecek kadar su ekleyip kaynamaya bÄ±rakÄ±n.Mercimek piÅŸince eriÅŸteyi ekleyin ve 10 dakika daha piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.
- 2AyrÄ± bir yerde tereyaÄŸÄ±nÄ± eritin. Pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ocaktan alÄ±p Ã§orbaya ekleyin. Bir-iki kez Ã§evirip ocaktan alÄ±n ve sÄ±cak olarak servis yapÄ±n.
- 2
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