Bakla Çorbası Tarifi
Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Baklayı suya koyup 4-5 saat bekletin. Daha sonra süzüp bir tencereye alın. Üzerine tereyağı ile 6-7 bardak soğuk suyu koyup ocağa oturtun.
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2
15-20 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Blenderden geçirip yeniden ocağa oturtun. Nane, sarımsak ve limon suyunu bir kapta karıştırıp çorbaya ekleyin. Tuzunu ilave edip 5 dakika daha pişirerek sıcakken servis yapın.
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