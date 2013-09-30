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Bakla Çorbası Tarifi

Bakla Çorbası Tarifi
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Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Baklayı suya koyup 4-5 saat bekletin. Daha sonra süzüp bir tencereye alın. Üzerine tereyağı ile 6-7 bardak soğuk suyu koyup ocağa oturtun.
  • 2
    15-20 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Blenderden geçirip yeniden ocağa oturtun. Nane, sarımsak ve limon suyunu bir kapta karıştırıp çorbaya ekleyin. Tuzunu ilave edip 5 dakika daha pişirerek sıcakken servis yapın.

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