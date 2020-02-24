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Öğünler Çorba Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası

Baharatlı ve Terbiyeli Sebze Çorbası

Baharatlı ve Terbiyeli Sebze Çorbası
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Çorba akşam yemeklerimizin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İçerisindeki malzemelerden dolayı farklı isimler alan çorba çeşitleri vardır. Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası tarifi akşam yemeklerinizin eşsiz lezzeti olacak.

Malzemeler

Yapılışı

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