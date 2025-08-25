Tarif Ara
Öğünler Çorba Analı kızlı

Analı Kızlı

Analı Kızlı
ZOR 40 DAKİKA

Adana'nın yöresel çorbası Analı Kızlı tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç harcı için kıymayı bir tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kıyılmış soğan, zeytinyağı ve tuz ilave edip, soğan pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Daha sonra ateşten alın. Üzerine ceviz içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

  • 2

    Dış harcı için bulgur ile irmiğin üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve yumuşayana kadar bekletin. İçine kıyma, salça, un, zeytinyağı, tuz, kimyon, pul biber ekleyin ve iyice yoğurun. Yoğurduğunuz bulgurlu hamurun 1/3'ünü ayırın. Kalan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ortasını açıp kıymalı iç harçtan koyup, içli köfte yapar gibi yuvarlak şekil verin. Bulgurlu harç ve kıymalı harç bitene kadar aynı işleme devam edin.

  • 3

    Ayırdığınız bulgurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak top şekli verin.

  • 4

    Suyunu hazırlamak için kıyılmış soğan ve sarımsağı tencerede yağ ile birlikte kavurun. Et, salça, nane, pul biber ve suyunu katıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca nohudu ilave edip, tuzunu ayarlayın.

  • 5

    Köfteleri haşlamak için ayrı bir tencereye aldığınız suyu kaynatın ve içine limon tuzu katın. Bu suda hazırladığınız içli köfte ve bulgur köftelerini 8-10 dakika haşlayın. Daha sonra suyun içinden çıkarıp nohutlu-salçalı suyun içine katın ve bir taşım kaynatın. Üzeri için erittiğiniz tereyağında nane ve pul biberi yakıp, yemeğin üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın.

