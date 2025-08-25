Analı Kızlı

Dış harcı için bulgur ile irmiğin üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve yumuşayana kadar bekletin. İçine kıyma, salça, un, zeytinyağı, tuz, kimyon, pul biber ekleyin ve iyice yoğurun. Yoğurduğunuz bulgurlu hamurun 1/3'ünü ayırın. Kalan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ortasını açıp kıymalı iç harçtan koyup, içli köfte yapar gibi yuvarlak şekil verin. Bulgurlu harç ve kıymalı harç bitene kadar aynı işleme devam edin.