Mocha Mousse
Kahve ve çikolatanın büyüleyici uyumunu tek kaşıkta hissedin! Yumuşacık dokusu ve yoğun aromasıyla bu mocha mousse, tatlı krizlerinize şık ve lezzetli bir çözüm olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolatayı küçük parçalara ayırıp benmari usulü eritin. Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ocaktan alıp hafifçe soğumaya bırakın.
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2
Espresso ya da filtre kahve kullanacaksanız kahveyi demleyin. Granül kahveyi 3 yemek kaşığı sıcak suda çözdürüp kenara alın. Daha yoğun bir kahve tadı isterseniz miktarı artırabilirsiniz.
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3
Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın. Çikolata soğuduktan sonra yumurta sarılarını teker teker çikolataya ekleyin. Çırpma teliyle hızlıca karıştırın. Üzerine kahveyi ilave edin.
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4
Derin bir kabın içine yumurta aklarını koyun. Üzerine tuzu ekleyin. Mikserle çırpmaya başlayın. Köpüklenip sert bir kıvam alana kadar çırpın. Çırpmaya devam ederken azar azar şekeri ekleyin.
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5
Buzdolabından çıkardığınız kremayı ayrı bir kapa koyun. Mikser ile kabarana dek çırpın.
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6
Çikolatalı karışıma önce çırpılmış kremayı spatula ile nazikçe ekleyip karıştırın. Ardından yumurta aklarını birkaç seferde ekleyin. Köpükleri söndürmeden dikkatlice karıştırmaya özen gösterin.
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7
Hazırladığınız mousse'u kaselere paylaştırın. Buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Servis etmeden önce üzerini rendelenmiş çikolata ile süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.
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