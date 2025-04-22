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Mocha Mousse

Mocha Mousse
ORTA 15 DAKİKA

Kahve ve çikolatanın büyüleyici uyumunu tek kaşıkta hissedin! Yumuşacık dokusu ve yoğun aromasıyla bu mocha mousse, tatlı krizlerinize şık ve lezzetli bir çözüm olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Çikolatayı küçük parçalara ayırıp benmari usulü eritin. Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ocaktan alıp hafifçe soğumaya bırakın.
  • 2
    Espresso ya da filtre kahve kullanacaksanız kahveyi demleyin. Granül kahveyi 3 yemek kaşığı sıcak suda çözdürüp kenara alın. Daha yoğun bir kahve tadı isterseniz miktarı artırabilirsiniz.
  • 3
    Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın. Çikolata soğuduktan sonra yumurta sarılarını teker teker çikolataya ekleyin. Çırpma teliyle hızlıca karıştırın. Üzerine kahveyi ilave edin.
  • 4
    Derin bir kabın içine yumurta aklarını koyun. Üzerine tuzu ekleyin. Mikserle çırpmaya başlayın. Köpüklenip sert bir kıvam alana kadar çırpın. Çırpmaya devam ederken azar azar şekeri ekleyin.
  • 5
    Buzdolabından çıkardığınız kremayı ayrı bir kapa koyun. Mikser ile kabarana dek çırpın.
  • 6
    Çikolatalı karışıma önce çırpılmış kremayı spatula ile nazikçe ekleyip karıştırın. Ardından yumurta aklarını birkaç seferde ekleyin. Köpükleri söndürmeden dikkatlice karıştırmaya özen gösterin.
  • 7
    Hazırladığınız mousse'u kaselere paylaştırın. Buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Servis etmeden önce üzerini rendelenmiş çikolata ile süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

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