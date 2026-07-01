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Öğünler Çay Şeftalili soğuk çay

Şeftalili Soğuk Çay

Şeftalili Soğuk Çay
ORTA

Yaz aylarında serinlemek için şeftalili soğuk çay tarifimizi keşfedin. Adım adım yapımı ve ipuçlarıyla evde kolayca hazırlayın.

Şeftalili Soğuk Çay İçin Malzemeler

Şeftalili Soğuk Çay Yapılışı

  • 1

    500 ml sıcak suda siyah çayı demleyin. Çay demlendikten sonra poşetleri çıkarın ve çayı soğumaya bırakın.

  • 2

    Şeftaliyi soyup püre haline getirin. Soğuyan çayla şeftali püresini karıştırın.

  • 3

    Bal veya şeker ekleyip karıştırın. Bol buzla servis edin.

    AŞÇININ NOTU

    Çayı çok uzun demlemek, acılaşmaya neden olabilir. 5–7 dakika demlemek yeterlidir. Şeftali püresini çay sıcakken eklemeyin. Çayın tamamen soğumuş olması gerekir, yoksa meyve aroması taze kalmaz.

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