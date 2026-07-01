Şeftalili Soğuk Çay
Yaz aylarında serinlemek için şeftalili soğuk çay tarifimizi keşfedin. Adım adım yapımı ve ipuçlarıyla evde kolayca hazırlayın.
Şeftalili Soğuk Çay İçin Malzemeler
Şeftalili Soğuk Çay Yapılışı
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1
500 ml sıcak suda siyah çayı demleyin. Çay demlendikten sonra poşetleri çıkarın ve çayı soğumaya bırakın.
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2
Şeftaliyi soyup püre haline getirin. Soğuyan çayla şeftali püresini karıştırın.
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3
Bal veya şeker ekleyip karıştırın. Bol buzla servis edin.
Çayı çok uzun demlemek, acılaşmaya neden olabilir. 5–7 dakika demlemek yeterlidir. Şeftali püresini çay sıcakken eklemeyin. Çayın tamamen soğumuş olması gerekir, yoksa meyve aroması taze kalmaz.
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