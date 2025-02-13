Elmalı, Tarçınlı Yeşil Çay
Elmalı, Tarçınlı Yeşil Çay: Taze elma ve sıcak tarçının sihirli dokunuşuyla, her yudumda doğanın huzurunu keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Küçük bir tencerede suyu kaynatın ve ocaktan alın.
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2
Yeşil çay yapraklarını sıcak suya ilave edin. 3-5 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra çay yapraklarını süzün.
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3
Elmayı iyice yıkayın ve kabuğunu soymadan ince dilimler halinde kesin.
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4
Çubuk tarçını, elma dilimlerini, yıldız anasonu demlenen yeşil çaya ekleyin. 2-3 dakika bekleterek çayı bardağa alın. Dilerseniz limon ve bal ilave ederek sıcak servis yapın.
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