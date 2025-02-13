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Elmalı, Tarçınlı Yeşil Çay

Elmalı, Tarçınlı Yeşil Çay
KOLAY 10 DAKİKA

Elmalı, Tarçınlı Yeşil Çay: Taze elma ve sıcak tarçının sihirli dokunuşuyla, her yudumda doğanın huzurunu keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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