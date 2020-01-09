Bitki Çayı Tarifi
Bu soğuk kış aylarında ev yapımı sağlıklı bir bitki çayına ne dersiniz? Kış mevsimiminin etkisiyle düşen vücut direncinizin formulü bu çayda! Gribal enfeksiyon gibi hastalıkların baş düşmanı olan bitki çayı nasıl yapılır? Bitki çayı tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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Suyu kaynatın ve demliğe aktarın. İçine kuşburnu, hibisküs, tropikal meyve karışımı, tarçın, karanfil ve zencefil ekleyip karıştırın. Demliğin kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzerek bardaklara doldurun ve bal ile tatlandırarak servis yapın
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