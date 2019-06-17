Kayısılı Buzlu Çay

Poşet çayları sıcak su ile demleyip, 5 dakika dinlendirin. Geniş bir kaba alıp, poşet çayları içinden çıkarın. Toz şeker ve limon suyu ilave edip, şeker eriyene dek karıştırın. Soğuduktan sonra kayısı suyu ekleyip yeniden karıştırın. Buz ilave edip servis yapın.