Ev Yapımı Boba Tarifi (Tapyoka İncili Çay)
Evde bubble tea nasıl yapılır? Tapyoka inciri, süt ve siyah çayla hazırlanan bu pratik ev yapımı boba tarifi, kafelerde içtiğiniz bubble tea lezzetini mutfağınıza taşıyor.
Bubble Tea İçin Gerekli Malzemeler
Evde Bubble Tea Nasıl Yapılır?
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1
Suyu tencereye alıp kaynatın. Tapyoka incilerini ekleyin ve paketin üzerindeki pişirme süresine göre, genellikle 20-25 dakika, pişirin.
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2
Pişen incileri süzüp soğuk sudan geçirin. Esmer şekerle karıştırarak 5 dakika bekletin.
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3
Siyah çayı sıcak suda 4-5 dakika demleyin. Çay poşetlerini çıkarıp tamamen soğutun.
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4
Soğuyan çayı süt, şeker ve vanilya ile karıştırın.
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5
Bardakların tabanına tapyoka incilerini paylaştırın. Buz ekleyip üzerine sütlü çayı dökün.
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6
Geniş pipetle servis edin.
Püf Nokta
Tapyoka incirleri bekledikçe sertleşebileceği için mümkün olduğunca hazırlandıktan kısa süre sonra tüketilmelidir.
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