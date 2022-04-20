Lavantalı Çilek Kompostosu
Tam mevsiminde çilekle yapabileceğiniz hoş kokulu lavantalı çilek kompostosu tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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Yıkanmış ve sapları temizlenmiş çileklerin büyük olanlarını dörde bölün, küçük olanları ise bütün bırakın. Toz şeker, su, lavanta ve dilimlenmiş limonu derin bir kaba alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca çilekleri ekleyip 3-4 dakika pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Oda ısısına geldiğinde iyice soğuması için buzdolabına kaldırın. Soğuk olarak servis yapın.
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