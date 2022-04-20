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Lavantalı Çilek Kompostosu

Lavantalı Çilek Kompostosu
KOLAY 15 DAKİKA

Tam mevsiminde çilekle yapabileceğiniz hoş kokulu lavantalı çilek kompostosu tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yıkanmış ve sapları temizlenmiş çileklerin büyük olanlarını dörde bölün, küçük olanları ise bütün bırakın. Toz şeker, su, lavanta ve dilimlenmiş limonu derin bir kaba alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca çilekleri ekleyip 3-4 dakika pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Oda ısısına geldiğinde iyice soğuması için buzdolabına kaldırın. Soğuk olarak servis yapın.

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