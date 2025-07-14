Harnup Şerbeti
Doğadan gelen şifa! Keçiboynuzu (harnup) ile hazırlanan bu geleneksel şerbet, doğal tatlılığı ve enerji veren özelliğiyle ferahlatıcı bir içecek alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harnupları yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Blender'de iyice parçalayarak ezme haline getirin. Büyük bir tencereye alın. Üzerine su ilave edin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
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2
Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Kaynayan karışımı ince bir süzgeçten geçirerek posasını ayırın. Elde ettiğiniz harnup suyuna damak tadınıza göre pekmez ilave ederek karıştırın.
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3
Karışımı serin bir yerde 24 saat bekletin. Bu süre sonunda üzerinde oluşan köpükleri bir kepçe yardımıyla alın.
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4
Şerbeti son kez süzerek sürahiye doldurun. Soğuk olarak servis yapın.
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