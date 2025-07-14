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Öğünler Çay Harnup şerbeti

Harnup Şerbeti

Harnup Şerbeti
KOLAY 15 DAKİKA

Doğadan gelen şifa! Keçiboynuzu (harnup) ile hazırlanan bu geleneksel şerbet, doğal tatlılığı ve enerji veren özelliğiyle ferahlatıcı bir içecek alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harnupları yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Blender'de iyice parçalayarak ezme haline getirin. Büyük bir tencereye alın. Üzerine su ilave edin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

  • 2

    Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Kaynayan karışımı ince bir süzgeçten geçirerek posasını ayırın. Elde ettiğiniz harnup suyuna damak tadınıza göre pekmez ilave ederek karıştırın.

  • 3

    Karışımı serin bir yerde 24 saat bekletin. Bu süre sonunda üzerinde oluşan köpükleri bir kepçe yardımıyla alın.

  • 4

    Şerbeti son kez süzerek sürahiye doldurun. Soğuk olarak servis yapın.

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