Limonlu Kış Çayı Tarifi

Zorlu kış günlerinde enfeksiyonlardan korunmak için her evde bitki çayları hazırlığı başlar. Kış çayı tarifleri hazırlanırken de çoğu bitki çayında olduğu gibi sıcak su içine malzemeler atılarak demleme yapılması uygundur. Genel olarak kaynamadan alınan su hazır kış çayı üzerine dökülerek en fazla 5-6 dakika sonra içilmelidir.