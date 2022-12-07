Limonlu Kış Çayı Tarifi
Zorlu kış günlerinde enfeksiyonlardan korunmak için her evde bitki çayları hazırlığı başlar. Kış çayı tarifleri hazırlanırken de çoğu bitki çayında olduğu gibi sıcak su içine malzemeler atılarak demleme yapılması uygundur. Genel olarak kaynamadan alınan su hazır kış çayı üzerine dökülerek en fazla 5-6 dakika sonra içilmelidir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limonları yıkadıktan sonra kabuklarıyla beraber ince dilimleyin. Zencefili de ince dilimleyip limonlarla birlikte bir kavanoza alın.
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2
Üzerini geçecek kadar bal ekleyip kapağını kapatarak buzdolabında 3-4 gün bekletin. (Bal sulanacağı için arada bir sallayarak karıştırın.) Çayı hazırlarken 1 fincan için 1 yemek kaşığı karışım ve 1 dilim limon olarak hesaplayın.
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3
Üzerine sıcak su ekleyerek karıştırdıktan sonra servis yapın.
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