Pamuk Şekerli Dönüşüm İçeceği (Cotton Candy Mocktail)
Pamuk şekerli mocktail, hem görüntüsü hem de hazırlanışındaki küçük sürpriziyle yaz sofralarının eğlenceli içeceği oluyor. İşte evde yapabileceğiniz renkli cotton candy mocktail tarifi.
Pamuk Şekerli Dönüşüm İçeceği Malzemeleri
Pamuk Şekerli Dönüşüm İçeceği Yapılışı
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1
İki büyük bardağın tabanına 40'ar gram pamuk şekeri yerleştirin. Üzerine buzları ekleyin.
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2
Limonata ve limon suyunu bardaklara paylaştırın. Nar suyunu yavaşça ekleyin. Son olarak sodayı dökün. Pamuk şekerin içeceğin içinde çözünmesiyle renk ve tat değişimini gözlemleyebilirsiniz.
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3
Limon dilimi ve kalan pamuk şekerle süsleyerek hemen servis edin.
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