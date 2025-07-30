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Öğünler Çay Sakura çayı

Sakura Çayı

Sakura Çayı
KOLAY 10 DAKİKA

Kiraz çiçeklerini sıcak suda demleyerek hazırlanan sakura çayı, hafif aroması ve zarif kokusuyla çay saatlerine farklı bir lezzet katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tuzlanmış sakura çiçeklerini bir kaseye alın. Üzerine su ekleyin ve 5 dakika bekletin. Suyunu süzün.
  • 2
    Çiçekleri nazikçe soğuk suyla yıkayın. Bir fincana sakura çiçeklerini koyun. Üzerine sıcaksuyu dökün. Çiçekler yavaşça açılacak ve aromasını suya bırakacaktır.
  • 3
    Hafif tatlı bir lezzet için birkaç damla bal veya akçaağaç şurubu ilave edin. Çiçekler suyun içinde açıldığında çay içime hazırdır.

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