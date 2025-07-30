Sakura Çayı
Kiraz çiçeklerini sıcak suda demleyerek hazırlanan sakura çayı, hafif aroması ve zarif kokusuyla çay saatlerine farklı bir lezzet katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tuzlanmış sakura çiçeklerini bir kaseye alın. Üzerine su ekleyin ve 5 dakika bekletin. Suyunu süzün.
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2
Çiçekleri nazikçe soğuk suyla yıkayın. Bir fincana sakura çiçeklerini koyun. Üzerine sıcaksuyu dökün. Çiçekler yavaşça açılacak ve aromasını suya bırakacaktır.
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3
Hafif tatlı bir lezzet için birkaç damla bal veya akçaağaç şurubu ilave edin. Çiçekler suyun içinde açıldığında çay içime hazırdır.
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