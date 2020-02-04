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Öğünler Çay Portakallı ve baharatlı çay

Portakallı ve Baharatlı Çay

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Vazgeçilmez içeceğimiz çay, soğuk havalarda aromalı çeşitleriyle ilgiyi üzerine çekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren baharatlı çaylar ilgi görüyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden portakallı baharatlı çay...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Siyah çayı yıkayıp, demliğe alın. Üzerine yıkanmış ada çayı, portakal dilimleri, tarçın ve karanfil ilave edin. Çaydanlığın altına soğuk su koyup, ocağa oturtun.

  • 2

    Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatıp, demliğin üzerine, malzemeleri geçecek kadar sıcak su koyun.

  • 3

    5 dakika dinlendirip, bardaklara süzerek pay edin ve sıcak olarak servis yapın.

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