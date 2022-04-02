Baharatlı Hoşaf
Sindirime yardımcı sağlıklı bir içecek olan hoşaf, oruçla birlikte gün boyu susuz kalanlar için de oldukça destekleyicisi lezzet. Baharatlarla aromalandırdığımız hoşaf tarifi sizlerle.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru meyveleri derin bir tencereye alın. Üzerine kakule, karanfil, çubuk tarçın ve suyu ilave edin.
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2
Kısık ısıda meyveler yumuşayıncaya kadar 20 dakika pişirin.
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3
Ocaktan alıp oda ısısına gelince buzdolabına alın. Servis yapacağınız zaman kaselere pay edin. Üzerlerini nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
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