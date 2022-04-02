Tarif Ara
Öğünler Çay Baharatlı hoşaf

Baharatlı Hoşaf

Baharatlı Hoşaf
KOLAY 15 DAKİKA

Sindirime yardımcı sağlıklı bir içecek olan hoşaf, oruçla birlikte gün boyu susuz kalanlar için de oldukça destekleyicisi lezzet. Baharatlarla aromalandırdığımız hoşaf tarifi sizlerle.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yudum Yudum Çay
KOLAY 10 DAKİKA

Yudum Yudum Çay

Portakallı ve Baharatlı Çay
KOLAY

Portakallı ve Baharatlı Çay

Lavantalı Çilek Kompostosu
KOLAY 15 DAKİKA

Lavantalı Çilek Kompostosu

Bitki Çayı Tarifi
KOLAY

Bitki Çayı Tarifi