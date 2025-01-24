Yeşil İksir
Sağlıklı ve lezzetli bir içecek arayanlar için pratik bir şekilde hazırlanan Yeşil İksir.
Malzemeler
Yapılışı
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Elmayı meyve sıkacağından geçirip suyunu kenara alın. Meyve sıkacağınız yok ise rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Muzların kabuklarını soyup gelişi güzel doğrayın. Tüm malzemeyi blender'de çekin. Servis bardaklarına veya küçük boy porsiyonluk cam kavanozlara aktarın. Vitamin değerlerini kaybetmemesi için bekletmeden servis yapın.
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