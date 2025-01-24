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Öğünler Çay Lavantalı soğuk çay

Lavantalı Soğuk Çay

Lavantalı Soğuk Çay
KOLAY

Lavantanın huzur veren aromasıyla hazırlanan bu soğuk çay, sıcak yaz günlerinde serinletici ve rahatlatıcı bir seçenek sunuyor.

Malzemeler

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Sofra’da Bu Ay

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