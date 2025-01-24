Lavantalı Soğuk Çay
Lavantanın huzur veren aromasıyla hazırlanan bu soğuk çay, sıcak yaz günlerinde serinletici ve rahatlatıcı bir seçenek sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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Suyu kaynatıp ocaktan alın. Sıcak suyun içine lavantayı atıp 5-6 dakika dinlendirin. Süzüp servis bardaklarına alın. İçlerine nane ilave edip 2 dakika sonra çıkarın. Servis bardaklarına pay edin. Bardakların kenarlarına limon dilimlerini takın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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