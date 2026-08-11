Sihirli Kelebek Bezelye Çayı (Butterfly Pea Flower Tea)
Mavi renkten mora dönüşen butterfly pea çayı, sofrada küçük bir renk gösterisi sunuyor. Bu renk şölenini mutlaka deneyin!
Butterfly Pea Flower Tea Malzemeleri
Butterfly Pea Flower Tea Yapılışı
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1
Butterfly pea çiçeklerini sıcak suya ekleyin. 5-7 dakika demlendirin. Çiçekleri süzün ve balı ekleyin. Çayı tamamen soğutun.
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2
Bardaklara bolca buz koyun. Mavi çayı buzların üzerine dökün. Limon suyunu yavaşça ekleyin.
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3
Asidik limon suyuyla temas eden içeceğin rengi mavi tonlardan mor-pembe tonlara doğru değişecektir.
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4
Limon dilimleriyle servis edin.
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