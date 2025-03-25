Tahin Soslu Çıtır Nohutlu Tatlı Patates

Çıtır nohut için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yayın. İçinde patates pişen fırının 15'inci dakikasında bu tepsiyi yerleştirin. Tatlı patatesleri toplam yarım saatte pişirin, nohutlu karışımı da 15 dakika pişirin.