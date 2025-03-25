Tahin Soslu Çıtır Nohutlu Tatlı Patates
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tahinli sos için tüm malzemeyi çukur bir kasede karıştırın.
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2
Tatlı patates için tatlı patatesleri iyice yıkayıp kuruladıktan sonra boyuna ikiye kesin. İç tarafı yukarı gelecek şekilde pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı sürün ve taze çekilmiş tuz serpin.
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3
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.
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4
Çıtır nohut için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yayın. İçinde patates pişen fırının 15'inci dakikasında bu tepsiyi yerleştirin. Tatlı patatesleri toplam yarım saatte pişirin, nohutlu karışımı da 15 dakika pişirin.
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5
Tatlı patatesleri servis tabağına aktarın.
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6
Üzerine nohutlu karışımı serpin. Tahinli sosu dökün. En son ince kıyılmış Frenk soğanını veya dereotunu serpip bekletmeden servis yapın.
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