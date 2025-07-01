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Pırasalı Tavuk Köftesi

Pırasalı Tavuk Köftesi
20 DAKİKA

Hafif ama lezzetli: Pırasalı Tavuk Köftesi, sebzeyle tavuğun enfes uyumunu sofranıza getiriyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle pırasaları temizleyip yıkadıktan sonra incecik doğrayın. Uygun bir tavaya alın. Üzerine zeytinyağı ekleyip hafif diriliği gidene kadar soteleyin.

  • 2

    Ardından tavuğu blender'de 1 diş sarımsak ile çekin. Uygun bir karıştırma kabına alın. Üzerine sotelenen pırasa ve kalan malzemeleri ekleyin. Güzelce yoğurun.

  • 3

    Harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar koparın ve yuvarlayın. Az yağlı kızgın tavada güzelce kızartın ve servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

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