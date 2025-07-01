Pırasalı Tavuk Köftesi
Hafif ama lezzetli: Pırasalı Tavuk Köftesi, sebzeyle tavuğun enfes uyumunu sofranıza getiriyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle pırasaları temizleyip yıkadıktan sonra incecik doğrayın. Uygun bir tavaya alın. Üzerine zeytinyağı ekleyip hafif diriliği gidene kadar soteleyin.
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2
Ardından tavuğu blender'de 1 diş sarımsak ile çekin. Uygun bir karıştırma kabına alın. Üzerine sotelenen pırasa ve kalan malzemeleri ekleyin. Güzelce yoğurun.
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3
Harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar koparın ve yuvarlayın. Az yağlı kızgın tavada güzelce kızartın ve servis yapın.
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