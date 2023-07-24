Yoğurtlu Patlıcan Sandalı

Bu karışımı patlıcanların her tarafına sürün. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika patlıcanlar yumuşayıp kızarana kadar pişirin. Pişen patlıcanları soğuması için kenara alın.