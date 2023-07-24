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Yoğurtlu Patlıcan Sandalı

Yoğurtlu Patlıcan Sandalı
ORTA

Yağda kızarmış patlıcan ve yoğurdun ferahlatıcı birleşimiyle ağızlarda yer edinen yoğurtlu patlıcan sandalı

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanları ikiye kesip, tuzla ovun. Daha sonra iyice yıkayıp kurulayın. 2 yemek kaşığı yağ, 1.5 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi karıştırın.

  • 2

    Bu karışımı patlıcanların her tarafına sürün. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika patlıcanlar yumuşayıp kızarana kadar pişirin. Pişen patlıcanları soğuması için kenara alın.

  • 3

    Diğer taraftan patatesin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Tereyağını eritip 1.5 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle karıştırın. Bu karışım ile patatesleri harmanlayın.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler kızarana kadar 20 dakika pişirin. Süzme yoğurdu, 1 çay kaşığı tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırarak patlıcanların ortasına yerleştirin. Üzerine patatesleri, ince doğranmış taze soğanı ekleyin. Küçük doğranmış çilek ile süsleyerek servis yapın.

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