Sini Köftesi

Köftenin iç harcı için kıymayı suyunu salıp çekene kadar bir tavada kavurun. Ardından sırayla zeytinyağı, ince kıyılmış soğan ve biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Salçanın kokusu çıktıktan sonra kimyon, pul biber ve cevizi ekleyip bir iki dakika daha kavurup ocağı kapatın. Maydanozu da ekleyip karıştırın ve kenara alın.