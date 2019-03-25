Sebzeli Kuru Fasulye

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı tencereye alın. Küp doğradığınız pırasa, havuç, kereviz ve zeytinyağını ilave edin. Tüm malzemeyi 3-4 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi katıp, kavurmaya devam edin.