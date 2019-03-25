Sebzeli Kuru Fasulye
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan fasulye ile akşam sofralarını donatmak oldukça kolay. İşte sağlı ve doyurucu tarifiyle Sebzeli Kuru Fasulye tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı tencereye alın. Küp doğradığınız pırasa, havuç, kereviz ve zeytinyağını ilave edin. Tüm malzemeyi 3-4 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi katıp, kavurmaya devam edin.
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2
Suda açtığınız salçayı, kesme şekeri ve tuzu ekleyin. Tencerenin ağzı açık olarak ara sıra karıştırarak 5-10 dakika pişirin. Haşlanmış fasulye ve haşlama suyundan 1 su bardağı ilave edip, 15 dakika pişmeye bırakın. Kıyılmış maydanozla birlikte sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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