Roka Soslu Barbunya
Akşam yemekleriniz için sağlıklı ve şık bir tarif
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sos için roka yapraklarını, zeytinyağını, limon suyunu, hardalı ve bir tutam tuzu blenderden geçirin. Roka sosu bir sosluğa alın. Diğer taraftan barbunyaları Yıkayıp ayıkladığınız dereotunu, naneyi ve maydanozu ince kıyıp karıştırın.
- 2Kıyılmış yeşillikleri balıkların içine doldurun. Balıkları tuzla karıştırdığınız mısır ununa bulayıp, kızgın ayçiçek yağında kızartın. Rokalı sosla birlikte, sıcak olarak servis yapın.
- 2
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