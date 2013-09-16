Roka Soslu Barbunya

Sos için roka yapraklarını, zeytinyağını, limon suyunu, hardalı ve bir tutam tuzu blenderden geçirin. Roka sosu bir sosluğa alın. Diğer taraftan barbunyaları Yıkayıp ayıkladığınız dereotunu, naneyi ve maydanozu ince kıyıp karıştırın.