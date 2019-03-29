Kıtır Ekmek Kebabı

Bonfileyi ince uzun dilimleyip yağsız kızgın tavada mühürleyin. Daha sonra ayçiçek yağı ilave edip yumuşayana dek ara sıra tavayı sallayarak pişirin. Yoğurdu bir kaba alıp, azar azar su ilave ederek hafif akışkan bir kıvam alana dek çırpın. Ekmekleri servis tabaklarına alın. Üzerlerine yoğurt ve ardından domates sos gezdirin. Bonfileyi yerleştirip, maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.